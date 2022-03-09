Лідери Конгресу США погодили пакет допомоги Україні та союзникам на $13,6 мільярда

Лідери Конгресу США в середу досягли двопартійної домовленості щодо збільшення до $13,6 млрд допомоги Україні та європейським союзникам.

Про це повідомляє АР, передає liga.net.

Минулого тижня президент США Джо Байден просив у Конгресу $10 млрд для України, але у понеділок конгресмени вирішили збільшити суму до $12 млрд, а наступного дня ще на $1,6 млрд, уточнює видання.

Із цієї суми $4 млрд буде розподілено між Україною та країнами Центральної Європи для допомоги 2 млн українцям, які залишили країну через військові дії.

Ще $6,7 млрд будуть спрямовані на введення американських військ та техніки в регіон та на перекидання американського військового обладнання Україні та союзникам США.

За словами лідера меншості в Сенаті Мітча Макконнелла, республіканця від штату Кентуккі, частина коштів буде використана як гарантія по кредитах Польщі, щоб допомогти їй замінити літаки, які вона надасть Україні.

Узгоджений Конгресом пакет допомоги може бути схвалений Сенатом у п'ятницю, 11 березня.