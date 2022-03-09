Чорнобильська АЕС знеструмлена в результаті дій окупантів (оновлено)

НЕК "Укренерго" повідомило, що внаслідок ворожих дій російських окупантів повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС.

Про це йдеться у заяві компанії у Telegram.

"В результаті ворожих дій російських окупантів повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС. Бойові дії тривають, що наразі унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення. "Укренерго" моніторить ситуацію та інформуватиме про всі зміни", – йдеться у повідомленні.

Водночас у НАЕК "Енергоатом" додали, що станція знеструмлена внаслідок пошкодження окупантами високовольтної лінії 750 кВ ЧАЕС – Київська. Чорнобильська станція та всі ядерні об‘єкти Зони відчуження залишилися без електропостачання. Знеструмлене також і місто Славутич.

Зазначається, що на сховищі відпрацьованого ядерного палива-1 зберігається близько 20 тис. відпрацьованих паливних збірок, які потребують постійного охолодження, що можливо лише за наявності електропостачання.

"Якщо ж його не буде, то насоси не виконуватимуть охолодження. Як наслідок – зросте температура в басейнах витримки, виникне паріння і вихід радіоактивних речовин у довкілля. Вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії, Європи", – підкреслили у компанії.

Крім того, без електропостачання не працюватиме вентиляція на об‘єкті. Весь персонал, який там перебуває, може отримати небезпечну дозу випромінювання. Також не працює система пожежогасіння, що є величезним ризиком у разі пожежі, яке може статися внаслідок потрапляння снаряду.

"Наразі тривають бойові дії, що робить неможливим проведення ремонтних робіт та відновлення енергоживлення", – додали в "Енергоатомі".

Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter повідомив, що ЧАЕС підключать до резервних генераторів, що забезпечить живлення станції на 48 годин.

"Резервні дизель-генератори забезпечать живлення ЧАЕС та її об’єктів протягом 48 годин. Потім відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що загрожуватиме витоком радіації. Варварська війна РФ загрожує всій Європі. Путін має зупинити її негайно!", – написав він.

Як повідомлялося раніше, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) втратило зв’язок з Чорнобильськими моніторинговими системами гарантій.

Нагадаємо, 24 лютого стало відомо, що після запеклих боїв Україна втратила контроль над чорнобильським майданчиком. Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу підтвердив, що наразі російські війська контролюють Чорнобильську зону та об'єкти ЧАЕС.