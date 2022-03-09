Alstom призупиняє поставки та інвестиції в РФ

Французький концерн Alstom, один зі світових лідерів у виробництві енергетичного обладнання та залізничного транспорту, припиняє усі поставки в Росію через вторгнення в Україну.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Група, безумовно, дотримуватиметься всіх застосованих санкцій і законів і вирішила призупинити всі поставки в Росію", – зазначили в концерні. Крім того, Alstom також підтверджує призупинення всіх майбутніх бізнес-інвестицій в РФ.



Зазначається, що Alstom володіє як капіталовкладення 20% акцій "Трансмашхолдингу" (ТМХ), російського постачальника локомотивів і залізничного обладнання, що обслуговує здебільшого місцевий ринок. У компанії наголосили, що між Alstom та ТМХ не було суттєвих ділових чи операційних зв'язків. Балансова вартість ТМХ буде переоцінена в межах закриття рахунків за 2021/22 фінансовий рік (за перше півріччя 2021/22 року балансова вартість частки Alstom у TMХ склала 482 млн євро).



Також Alstom заявив, що призупинив переговори щодо розвитку партнерства з "Укрзалізницею" у зв'язку з російською військовою агресією, але виразив "глибоку солідарність з "УЗ" у цей драматичний час".

Нагадаємо, 13 травня 2021 року Україна та Франція підписали міжурядову угоду про офіційну підтримку оновлення парку вантажних електричних локомотивів АТ "Укрзалізниця". В рамках угоди передбачається постачання 130 вантажних електровозів виробництва концерну Alstom. Очікується, що фінансування проекту буде здійснюватись за кошти французького кредиту. На початку лютого 2022 року президент Володимир Зеленський заявив про початок виконання угоди про закупівлю локомотивів Alstom на 900 млн євро.