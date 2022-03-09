Росіяни хотіли вивезти з України $800 тисяч та 140 тисяч євро готівкою, – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з працівниками Вінницької митниці вилучили у громадянина РФ понад $800 тисяч та старовину ікону, які він намагався вивезти з території України.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у Telegram.

Зазначається, що під час огляду машини росіянина у пункті пропуску "Могилів-Подільський-Отач" були виявлені кошти, які він намагався не задекларували та провезти приховано від митного контролю.

Крім того, під час огляду авто виявлено ікону, культурну цінність якої буде визначати експертиза.

Водночас працівники ДБР у Львові спільно з прикордонниками на митному пості "Солотвино" припинили спробу незаконного вивезення росіянином майже 140 тисяч євро, також без належного митного декларування.

Чоловік спільно з двома громадянами України під час спроби перетину кордону задекларували по 10 тис. євро на кожного.

Під час огляду автівки та особистих речей правоохоронці виявили незадекларовані гроші в іноземній валюті у розмірі 100 тис. євро та $40 тис.

Вже складено протокол про порушення митних правил, незадекларовані валютні цінності вилучені.

У Бюро також нагадали, що кожного дня працівники ДБР вилучають товари, які належать компаніям з РФ та передаються на потреби армії.