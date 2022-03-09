Велика Британія оголосила про нові авіаційні санкції проти РФ

Міністерка закордонних справ Ліз Трасс оголосила про новий пакет авіаційних санкцій, надавши уряду Великої Британії нові повноваження щодо затримання будь-яких російських літаків у країні.

Про це йдеться у заяві британського уряду.

"Ми також посилили діючу заборону на польоти та посадку російських літаків, запровадивши сьогодні нове законодавство, яке передбачає кримінальне правопорушення для будь-яких російських літаків, які літають або приземляються у Великій Британії", – йдеться у повідомленні.



Заборона поширюється на будь-які літаки, що належать, експлуатуються чи зафрахтовані будь-ким, пов’язаним з Росією, або підсанкційними фізичними чи юридичними особами, а також включатиме право затримувати будь-які літаки, що належать особам, пов’язаним з Росією.



Нові повноваження також дозволять британському уряду вилучати літаки, що належать підсанкційним російським фізичним і юридичним особам, з реєстру літаків Великої Британії.



Крім того, введені додаткові торговельні обмеження, які запобігатимуть експорту з Великої Британії авіаційних або космічних товарів і технологій до Росії, включаючи послуги страхування та перестрахування. Це означає, що покриття з існуючих полісів буде скасовано, а страховики та перестраховики країни не зможуть виплачувати вимоги за існуючими полісами у цих секторах.