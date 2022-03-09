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біржа (472) курс (1123) рубль (291)

Курс рубля до євро і долара на Мосбіржі оновив історичний рекорд

Новини БізнесЦензор Фінанси

Курс рубля до євро і долара на Мосбіржі оновив історичний рекорд

Курси рубля до долара та євро під час торгів на Московській біржі 9 березня вдень знову оновили історичні максимуми, при цьому долар уперся у встановлений біржею новий верхній кордон – 120,83 рубля, євро сягнув 131 рубль.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Курс долара склав 118,51 руб./$1 об 10:53 за київським часом, що на 13,51 рубля вище за рівень закриття попередніх торгів. Євро коштував 126 рублів, подорожчавши на 7,01 рубля.

Долар при цьому виявився на 12,7 рубля вище за рівень чинного офіційного курсу, євро – на 10,3 рубля вище за офіційний курс.

Зазначимо, що 4 березня Банк Росії знизив офіційні курси долара та євро до 105,81 та 116,53 руб. відповідно, а також призупинив торги на всіх ринках Московської біржі до 9 березня.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Інтерфакс-Україна


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Щось ніхуахуа не зрозумів. А як же продаж бакса по 300+ дерев'яних???
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09.03.2022 11:30 Відповісти
Да успокойся.Оф.курс банка,это одно.А совсем другое курс продажи наличной валюты.,вот там то полный а*уй.
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09.03.2022 11:48 Відповісти
в союзе курс был 85 копеек за бакс. Правда никто не мог его по такой цене купить...
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09.03.2022 11:56 Відповісти
66 копійок, коли мав можливість поїхати закордон, і то, міг обміняти, тобто купити, обмежено.
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09.03.2022 15:25 Відповісти
но не в конце 80тых перед распадом -тогда в сто раз различалась цена
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09.03.2022 23:29 Відповісти
В свободній продажі його немає. Та ще 3 дні тому десь на очі попадалось, що на готівковому ринку 250 руб за бакс просять
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09.03.2022 17:30 Відповісти
Уйлостан не выходит на биржу уже несколько дней подряд, фиксируя цену несуществующего курса. Реальный курс ****** более 300 за твердую валюту.
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09.03.2022 19:39 Відповісти
Филькина грамота...Там рубль уже давно "200"сотый, а они ему "искусственное дыхание" делают...
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09.03.2022 19:57 Відповісти
Покупаю российские рубли. Как можно больше. А то туалетная бумага дороже стоит. Перехожу на рубли...
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09.03.2022 20:48 Відповісти
 
 