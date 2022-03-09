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Словаччина призначила поїзди для виїзду біженців із України

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Словаччина призначила поїзди для виїзду біженців із України

Словачинна призначає щоденні поїзди для вивозу біженців з України, які почали курсувати з 9 березня.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що зі станції Чиєрна-над-Тісоу (Словачинна) поїзд відправлятиметься о 7:00 та прибуватиме до Чопа о 7:40. Зворотно поїзд вирушатиме о 10:35 та прибуватиме до Кошице о 13:49.

Також щоденно курсуватимуть поїзди Чиєрна-над-Тісоу – Кошице.

В "Укрзалізниці" також нагадали, що зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  "Укрзалізниця"


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