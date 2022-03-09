Fitch та S&P призупиняють комерційну діяльність у Росії (оновлено)

Fitch Group ухвалила рішення негайно призупинити комерційну діяльність у Росії.

Про це повідомляє пресслужба групи, передає Інтерфакс-Україна.

Операції групи охоплюють кредитні рейтинги та інші послуги, що надаються в РФ через підрозділи Fitch Ratings та Fitch Solutions.

Водночас група продовжуватиме надавати ринку аналітичні звіти, готуючи їх за межами країни. Також Fitch заявила, що підтримає своїх російських співробітників.

Про аналогічне рішення пізніше у зв'язку з ситуацією в Україні оголосили й в агентстві S&P Global. Водночас у компанії заявили, що "як постачальник незалежних новин, досліджень та аналітики, S&P Global продовжить відігравати ключову роль на глобальних ринках, надаючи найважливішу інформацію щодо ринків Росії для клієнтів".



S&P Global додала, що продовжить надавати необхідну підтримку своїм співробітникам.

Напередодні Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту Росії в іноземній валюті (РДЕ) з рівня "B" до "C". Як зазначили в агентстві, рейтинг "C" відображає думку Fitch про те, що суверенний дефолт РФ неминучий.