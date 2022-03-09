МВФ сьогодні розгляне запит України на $1,4 мільярда

Фото: невідоме

У середу, 9 березня, відбудеться засідання Ради виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду, на якому розглядатиметься питання виділення Україні додаткового фінансування за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку у Telegram.

Зазначається, що найбільший можливий об’єм, який Україна може отримати за такою програмою, – це 50% від квоти держави-члена МВФ. Для нашої країни це складатиме орієнтовно $1,4 млрд (приблизно 1 млрд SDR).

"Фонд швидко відреагував на наш запит. І зараз ми, як ніколи, розраховуємо на його допомогу. Я вдячний усім нашим міжнародним партнерам за вже надану підтримку, вона надзвичайно важлива для нас", – прокоментував голова НБУ Кирило Шевченко.

У Нацбанку нагадали, що 27 лютого у зв’язку з вторгненням РФ Нацбанк та Мінфін звернулися до МВФ із проханням ініціювати виділення Україні додаткового фінансування.