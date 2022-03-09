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Новини Фінанси
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Fitch (304) дефолт (89) рейтинг (892) Росія (11599)

"Дефолт неминучий": Fitch знову знизив рейтинги Росії

Новини БізнесЦензор Фінанси

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту Росії в іноземній валюті (РДЕ) з рівня "B" до "C".

Як зазначається у прессрелізі агентства, рейтинг "C" відображає думку Fitch про те, що суверенний дефолт РФ неминучий.

Як зазначається у прессрелізі агентства, рейтинг "C" відображає думку Fitch про те, що суверенний дефолт РФ неминучий.

Fitch вказує, що агентство вже знизило суверенний рейтинг Росії до рівня "B" з негативним прогнозом 2 березня, однак зміни, що відбулися з того часу могли ще більше підірвати готовність Росії обслуговувати державний борг.

Зокрема, агентство вказує на указ російського президента Володимира Путіна від 5 березня про виплати за суверенним боргом в російських рублях на користь кредиторів з країн, які Росія самостійно віднесла до переліку "недружніх".

Крім того, з кінця минулого тижня ЦБ РФ обмежив купонні виплати за російськими облігаціями федеральної позики в рублях на користь нерезидентів.

"Загалом, подальше посилення санкцій та пропозиції, які можуть обмежити торгівлю енергією, збільшують ймовірність політичної відповіді Росії, яка включатиме принаймні вибіркову невиплату її суверенних боргових зобов’язань. Меншою мірою існує ризик встановлення технічних бар’єрів для обслуговування боргу, у тому числі через пряме блокування переказу коштів, або через системи клірингу та розрахунків, який також дещо зріс після нашого останнього огляду", – вказують аналітики Fitch.

Агентство також вказує на можливість подальшого зниження рейтингу РФ у випадку невиконання зобов’язань від виплати комерційного боргу у встановлені пільгові періоди.

Як повідомлялося, раніше міжнародне агентство Moody's знизило суверенний рейтинг РФ до близькодефолтного рівня "Са" через рішення обмежити зовнішні платежі за суверенним боргом.

Автор: Михайло Орлюк
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расия должна перестать существовать как государство... даже наименование должно быть стерто из истории человечества...
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09.03.2022 03:43 Відповісти
ТОГДА ВМЕСТО КОНТРИБУЦИИ НАМ ИХ РЕСУРСЫ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ !!!
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09.03.2022 04:28 Відповісти
Насправді все простіше - у західних банках заморожені валютно золоті резерви паРащі і Україна на них може претендувати як на Контрибуцію.
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09.03.2022 09:39 Відповісти
ТАМ НЕДОСТАТОЧНО ДЕНЕГ !!!
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10.03.2022 04:24 Відповісти
Звісно окрім цього паРаша буде виплачувати Контрибуцію зі своїх нафто і газо доларів
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10.03.2022 08:47 Відповісти
За геноцид украинского народа роSSияне должны 50 лет поставлять свои ресурсы Украине безоплатно + выплачивать Украине 50% своей валютной прибыли.
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09.03.2022 07:46 Відповісти
а чому 50, довічно.
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09.03.2022 09:17 Відповісти
Гарна думка.
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09.03.2022 09:40 Відповісти
Московія, російська імперія повинна перестати існувати як загроза світу.
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09.03.2022 09:41 Відповісти
 
 