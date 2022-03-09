Росія заборонила продавати валюту населенню
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Банк Росії заборонив російським банкам продавати готівкову валюту громадянам, росіяни зможуть лише поміняти готівкову валюту на рублі.
Як повідомляється на сайті російського центробанку, відповідні обмеження встановлено на срок з 9 березня по 9 вересня 2022 року.
Водночас ЦБ РФ на цей же період обмежив видачу валюти з депозитів або громадян.
Зокрема, банкам дозволено видавати клієнтам кошти з валютних рахунків лише у доларах США і на суму не більше $10 тис., решта коштів буде видаватися в російських рублях.
Банк Росії уточнює, що громадяни і надалі зможуть відкривати нові валютні рахунки та вклади, але зняти з них кошти можна буде лише в рублях.
Крім того, Банк Росії вирішив не відновлювати торги 9 березня на Московській біржі в секції фондового ринку, за винятком режиму "Викуп: адресні заявки" з розрахунками у рублях, а також у секції строкового ринку, за винятком інструментів строкового ринку грошової секції (валютні пари), товарної секції (дорогоцінні метали) та дзеркальних контрактів на ф'ючерси на оригінальних майданчиках.
Будь ласка, зачекайте...
)) https://www.banki.ru/products/currency/exchange/10650/
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