БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
2088 відвідувачів онлайн
Новини ФінансиКорпоративні відносини
10 558 11
валюта (1653) депозит (406) Росія (11599)

Росія заборонила продавати валюту населенню

Новини БізнесЦензор Фінанси Корпоративні відносини

Росія заборонила продавати валюту населенню

Банк Росії заборонив російським банкам продавати готівкову валюту громадянам, росіяни зможуть лише поміняти готівкову валюту на рублі.

Як повідомляється на сайті російського центробанку, відповідні обмеження встановлено на срок з 9 березня по 9 вересня 2022 року.

Водночас ЦБ РФ на цей же період обмежив видачу валюти з депозитів або громадян.

Зокрема, банкам дозволено видавати клієнтам кошти з валютних рахунків лише у доларах США і на суму не більше $10 тис., решта коштів буде видаватися в російських рублях.

Банк Росії уточнює, що громадяни і надалі зможуть відкривати нові валютні рахунки та вклади, але зняти з них кошти можна буде лише в рублях.

Крім того, Банк Росії вирішив не відновлювати торги 9 березня на Московській біржі в секції фондового ринку, за винятком режиму "Викуп: адресні заявки" з розрахунками у рублях, а також у секції строкового ринку, за винятком інструментів строкового ринку грошової секції (валютні пари), товарної секції (дорогоцінні метали) та дзеркальних контрактів на ф'ючерси на оригінальних майданчиках.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+13
Металева завіса повільно зачиняєтся.... привіт Нью Венесуела або Нью Північна Корея.
показати весь коментар
09.03.2022 00:43
+8
В Росії треба знизити ціни на горілку та підняти її виробництво щоби знизити соціальну напругу.
показати весь коментар
09.03.2022 05:16
+6
будет как в совке за 5 баксов пятерка срока.место глухое земля сырая веди себя правильно.черти.
показати весь коментар
09.03.2022 06:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Металева завіса повільно зачиняєтся.... привіт Нью Венесуела або Нью Північна Корея.
показати весь коментар
09.03.2022 00:43 Відповісти
Das ist wunderbar
показати весь коментар
09.03.2022 02:27 Відповісти
ja,natürlich
показати весь коментар
09.03.2022 07:40 Відповісти
В Росії треба знизити ціни на горілку та підняти її виробництво щоби знизити соціальну напругу.
показати весь коментар
09.03.2022 05:16 Відповісти
Это прекрасно, я считаю!
показати весь коментар
09.03.2022 05:44 Відповісти
будет как в совке за 5 баксов пятерка срока.место глухое земля сырая веди себя правильно.черти.
показати весь коментар
09.03.2022 06:47 Відповісти
Доброго ранку, 10К ржублей за доллар
)) https://www.banki.ru/products/currency/exchange/10650/
показати весь коментар
09.03.2022 07:20 Відповісти
свято наближається
показати весь коментар
09.03.2022 09:15 Відповісти
Совок. Магаз Березка. Доллар 60коп. Уголовка за валютные операции. Хотели. Получайте.
показати весь коментар
09.03.2022 10:33 Відповісти
Началось с того, что Никанору Ивановичу привиделось, будто бы какие-то люди с золотыми трубами в руках подводят его, и очень торжественно, к большим лакированным дверям. У этих дверей спутники сыграли будто бы туш Никанору Ивановичу, а затем гулкий бас с небес весело сказал:
- Добро пожаловать, Никанор Иванович! Сдавайте валюту.
показати весь коментар
09.03.2022 11:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qeh47ZMaRAk&t=143s
показати весь коментар
09.03.2022 11:35 Відповісти
 
 