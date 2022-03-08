Китай готовий скуповувати акції найбільших російських сировинних компаній, – Bloomberg

Китай розглядає можливість придбання або збільшення часток у російських енергетичних і сировинних компаніях, таких як газовий гігант ПАТ "Газпром" і виробник алюмінію "РусАл".

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

За даними співрозмовників агентства, Пекін вже веде переговори зі своїми державними компаніями, включаючи China National Petroleum Corp., China Petrochemical Corp., Aluminum Corp. China і China Minmetals Corp., про будь-які можливості для потенційних інвестицій в російські компанії або активи.

Водночас вони зазначають, що такі угоди мають на меті перш за все забезпечення Китаю в імпортній сировині, сприяючи енергетичній та продовольчій безпеці країни, та не мають на меті продемонструвати підтримку російського вторгнення в Україну.

Як повідомлялося, розпочата Росією війна проти України спричинила обвал вартості акцій російських енергетичних компаній на світових ринках. Крім того, цілий ряд західних інвесторів та партнерів російських енергетичних гігантів оголосив про намір вийти з бізнесу в РФ.