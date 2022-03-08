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Китай готовий скуповувати акції найбільших російських сировинних компаній, – Bloomberg

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

Китай готовий скуповувати акції найбільших російських сировинних компаній, – Bloomberg

Китай розглядає можливість придбання або збільшення часток у російських енергетичних і сировинних компаніях, таких як газовий гігант ПАТ "Газпром" і виробник алюмінію "РусАл".

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

За даними співрозмовників агентства, Пекін вже веде переговори зі своїми державними компаніями, включаючи China National Petroleum Corp., China Petrochemical Corp., Aluminum Corp. China і China Minmetals Corp., про будь-які можливості для потенційних інвестицій в російські компанії або активи.

Водночас вони зазначають, що такі угоди мають на меті перш за все забезпечення Китаю в імпортній сировині, сприяючи енергетичній та продовольчій безпеці країни, та не мають на меті продемонструвати підтримку російського вторгнення в Україну.

Як повідомлялося, розпочата Росією війна проти України спричинила обвал вартості акцій російських енергетичних компаній на світових ринках. Крім того, цілий ряд західних інвесторів та партнерів російських енергетичних гігантів оголосив про намір вийти з бізнесу в РФ.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Bloomberg


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09.03.2022 00:22 Відповісти
В а*альное рабство Китаю,нароссия-будь готова!
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09.03.2022 02:13 Відповісти
Дуомвірат якийсь формується
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09.03.2022 02:37 Відповісти
ПУТИН БАРЫГА ПРОДАЁТ СВОЮ МАТУШКУ РОССИЮ )))
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09.03.2022 04:31 Відповісти
Да здравствует китаизация всей свинособакии!
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09.03.2022 08:07 Відповісти
Зеленскому пора вести переговоры с СиДзеньпинем о сроках ведения войны - а то долго китай скупает рашку.
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09.03.2022 09:00 Відповісти
 
 