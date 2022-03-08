Німецька мережа магазинів OBI Group закриє свої будівельні гіпермаркети в Росії

Німецька мережа будівельних та господарських товарів OBI, що входить до складу холдингу Tengelmann Group, припиняє діяльність у Росії.

Про це йдеться в заяві компанії на офіційній сторінці LinkedIn.

"OBI Group глибоко стурбована трагічними подіями та наслідками війни в Україні. Ця війна та її наслідки вже мали величезний вплив на людей та непередбачені наслідки для наших ділових операцій, що унеможливлює продовження нашого бізнесу. На жаль, у OBI Group немає іншого виходу, крім припинення діяльності у Росії", – сказано в повідомленні.

Заснована в 1970 році OBI Group об'єднує понад 650 гіпермаркетів в 11 країнах. Розвиток мережі РФ розпочато 2003 року, вона включає 28 гіпермаркетів.