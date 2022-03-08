"Укроборонпром" платитиме по $1 мільйону за кожен викрадений літак окупантів

Державний концерн "Укроборонпром" вирішив виплачувати премії за викрадену бойову авіаційну техніку російської армії.

Про це йдеться в повідомленні "Укроборонпрому".

"За рішенням генерального директора Юрія Гусєва ДК "Укроборонпром" готовий виплатити премії за викрадену бойову авіаційну техніку окупантів! $1 млн – за викрадений чи трофейний боєздатний літак, $500 тис. – за захоплений військовий гелікоптер у робочому стані", – сказано в повідомленні.

За останні дні тероборона під Черніговом відібрала російський танк; на межі Житомирської та Київської областей бійці тероборони захопили російський вантажний автомобіль "Урал" з ракетами; бійці Сумської тероборони захопили танки Т-90А та Т-72Б3М; на Миколаївщині тероборона захопила російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".