Нідерландська Prosus спише $700 мільйонів інвестицій в російські соцмережі

Нідерландська компанія Prosus спише повну балансову вартість свого пакета акцій російської соцмережі VK у розмірі приблизно $700 млн через вторгнення Росії в Україну та запроваджені проти гендиректора російської соцмережі та інших її акціонерів санкції.

Як повідомляється на сайті компанії, Prosus вже попросив своїх директорів у правлінні VK залишити свої посади.

"Ми плануємо списати повну балансову вартість активу VK у розмірі приблизно 700 мільйонів доларів США у поточному звітному періоді", – йдеться у повідомленні.

Prosus – зареєстрована у Нідерландах дочірня компанія південноафриканської медіакорпорації Naspers, яка спеціалізується на інвестиціях в електронну комерцію.

Станом на 2020 рік Prosus була найбільшим акціонером VK, їй належало 27,6% акцій компанії. Однак найбільшим власником голосуючих акцій є російська компанія "МФ Технології" (58,3%).

VK серед іншого належать російські соцмережі "ВКонтакте" та "Одноклассники". Очолює компанію Володимир Кирієнко – син першого заступника голови Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка.

Після того, як Росія визнала незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР", Володимир Кирієнко потрапив під санкції США.