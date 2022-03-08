Російські полонені будуть працювати на відновлення економіки України, – Єнін

З російськими полоненими в Україні поводитимуться відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, а згодом вони будуть працювати на відновлення української економіки

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін під час телемарафону, передає Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, що Україна робитиме з полоненими російськими вояками, Єнін зауважив, що насамперед Україна буде чітко дотримуватися усіх норм міжнародного гуманітарного права:

"І саме це відрізняє нас від російського агресора, який стріляє по мирному населенню, завдає ракетно-бомбових ударів по помешканнях. І я вже не говорю про поводження з нашими військовослужбовцями", – сказав Єнін.

Він наголосив, що Україна буде використовувати усі можливості, які дають Женевські конвенції щодо російських полонених.

"Ми будемо використовувати всі ті можливості, які дають нам у цьому плані Женевські конвенції. Тобто використання праці тощо. Всі ці люди згодом будуть працювати на відновлення економіки України", – наголосив він.