McDonald’s закриє всі ресторани в Росії

Американська корпорація McDonald’s оголосила про рішення тимчасово закрити всі свої 850 ресторанів у Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.

У відкритому листі до співробітників президент і генеральний директор McDonald’s Кріс Кемпкінскі зазначив, що закриття цих магазинів наразі є правильним рішенням, повідомляє Bloomberg.

Водночас компанія продовжить платити своїм 62 тисячам співробітникам в Росії, "які вклали своє серце і душу в наш бренд McDonald’s".