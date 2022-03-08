McDonald’s закриє всі ресторани в Росії
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Американська корпорація McDonald’s оголосила про рішення тимчасово закрити всі свої 850 ресторанів у Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.
У відкритому листі до співробітників президент і генеральний директор McDonald’s Кріс Кемпкінскі зазначив, що закриття цих магазинів наразі є правильним рішенням, повідомляє Bloomberg.
Водночас компанія продовжить платити своїм 62 тисячам співробітникам в Росії, "які вклали своє серце і душу в наш бренд McDonald’s".
Джерело: Bloomberg
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