Боріс Джонсон анонсував аналог "плану Маршалла" для відбудови України

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Захід підготує аналог "плану Маршалла" для відновлення України після розв’язаної Росією війни.

Про це повідомляє The Telegraph, передає Укрінформ.

"Було досягнуто згоди щодо необхідності показати народу України зараз, що, що б не сталося, коли вільна, суверенна, незалежна Україна буде відновлена й захищена, ми матимемо "план Маршалла" для відбудови України", – сказав Джонсон після зустрічі з лідерами країн Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччини, Польща та Угорщина).

За словами Джонсона, Велика Британія робить все можливе, щоб допомогти Україні. Він також наголосив, що Путіну нині краще зрозуміти, що його агресія проти України "не окупається".

"Зрозуміло, що російське вторгнення (в Україну) йде не за графіком, який він запланував. І я думаю, що це було б не тільки в інтересах людства і світу, але й в інтересах Путіна, якби він зараз відступив і вивів війська", – зазначив Джонсон.

"План Маршалла" – програма допомоги Європі після Другої світової війни. Ініційований у 1947 році американським державним секретарем Джорджем К. Маршаллом. План сприяв встановленню післявоєнного миру в Західній Європі. Заявленою США метою реалізації плану було відновлення зруйнованої війною економіки Європи, усунення торговельних бар'єрів, модернізація промисловості європейських країн, витіснення комуністів із владних структур і розвиток Європи в цілому.

Як повідомлялося, США та Британія оголосили про відмову від російської нафти.