L'Oreal призупинить продаж косметики в Росії

Французький косметичний гігант L'Oreal тимчасово закриє власні магазини та точки реалізації в Росії, а також свої сайти електронної комерції в цій країні через вторгнення в Україну.

Про це в компанії повідомили у коментарі агентству Reuters.

"Ми рішуче засуджуємо російське вторгнення та війну в Україні, яка завдає стільки страждань українському народу", – йдеться у заяві L'Oreal.

Найбільша в світі косметична компанія також заявила, що призупинить усі інвестиції в рекламу у галузевих та національних ЗМІ в Росії та розгляне додаткові заходи, намагаючись подбати про своїх 2200 співробітників у країні.

Водночас у L’Oreal працює 326 українських співробітників, більшість з яких залишаються у своїй країні.

"Ми турбуємось за них і боїмося за їхню безпеку", – додали в компанії.

Група також пожертвує 5 мільйонів євро ($5,44 млн) міжнародним і регіональним організаціям допомоги, а також агентствам ООН, які надають гуманітарну допомогу.