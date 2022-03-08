Українське Дунайське пароплавство запустить безкоштовні перевезення в Румунію

Через воєнну агресію Росії Українське Дунайське пароплавство запускає з 9 березня безоплатні пасажирські перевезення за маршрутом Ізмаїл – Тульча (Румунія).

Про це йдеться в повідомленні УДП.

Для реєстрації необхідно пройти опитування за посиланням.

До Румунії можуть поїхати жінки, діти на чоловіки старше 60 років.

Відправлення відбувається від причалів морського вокзалу Ізмаїлу.

Розклад рейсів:

Посадка (Ізмаїл) – 08:00, прибуття (Тульча) – 10:30

Посадка (Ізмаїл) – 14:00, прибуття (Тульча) – 16:30

Раніше дунайський поромний комплекс "Орлівка" запровадив безкоштовне переміщення громадян України через кордон з Румунією поромною лінією Орлівка – Ісакча. Оплата здійснюється тільки за сам транспортний засіб (легковий, автобус, мікроавтобус та вантажний транспорт).