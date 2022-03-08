Мінфін розмістив військові облігації на 6,6 мільярда

Міністерство фінансів 8 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до бюджету 6,73 млрд грн, зокрема 6,6 млрд грн – від розміщення військових облігацій.

Ппро це свідчать результати розміщення ОВДП 8 березня, передає Укрінформ.

Зокрема, від розміщення військових облігацій до держбюджету залучено 6,61 млрд грн. Номінальний рівень дохідності цих цінних паперів становить 11%, термін обігу – 357 днів.

Від розміщення ОВДП держбюджет отримав 125,81 млн грн. Номінальний рівень дохідності цих цінних паперів становить 9,7%, встановлений рівень дохідності – 10%, термін обігу – 49 днів.

Як повідомлялося, Україна 1 березня провела перший аукціон із розміщення військових облігацій внутрішньої державної позики, на якій залучила 8,12 млрд грн терміном на рік під 11% річних