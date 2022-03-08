Митна служба спростила оформлення іноземних автомобілів для потреб ЗСУ

Спрощено оформлення транспортних засобів на іноземній реєстрації, як гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України.

Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби.

Зокрема:

при прибутті на в’їзд в Україну громадянин, що перебуває за кермом транспорту проходить встановленим порядком паспортний контроль, на який надається закордонний паспорт та будь-який документ на транспорт із метою його ідентифікації;

у подальшому під час проходження митного контролю у відповідності до постанови Кабміну №174 від 1 березня 2022 року, водієм (декларантом) заповнюється декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, де зазнаються ПІБ особи декларанта, ПІБ водія (у разі, якщо це не одна особа), марка та номер машини, відправник, отримувач та пункт пропуску; в подальшому у розділі "Вид допомоги" вказується дані самого транспортного засобу із зазначенням марки, моделі, VIN-коду; автомобіль оформляється інспектором митниці як товар (гуманітарна допомога).

Обов’язковою вимогою є наявність у водія (декларанта) документів (листів, звернень), що будуть підтверджувати набувача гуманітарної допомоги та мету ввезення.

Також декларант вносить інформацію, що він забовязуєттся зняти даний транспортний засіб з обліку, після проходження всіх видів контролю автомобіль вибуває з пункту пропуску.