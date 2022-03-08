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JPMorgan виключить російський борг зі своїх індексів

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JPMorgan виключить російський борг зі своїх індексів

Банк JPMorgan Chase оголосив, що видалить російський борг зі своїх індексів облігацій, що широко використовуються, з 31 березня.

Про це повідомляє Financial Times, передає НВ.

Як повідомляється, банк виключить російські суверенні та корпоративні облігації зі всіх своїх індексів із фіксованою прибутковістю з 31 березня. Про це рішення в JPMorgan оголосили за MSCI, S&P Dow Jones Indices і FTSE Russell.

Зазначається, що запровадження санкцій проти РФ зробило борг країни неліквідним та практично непридатним для інвестицій, а також призвело до дефолту багатьох її облігацій.

Це рішення виключить російські облігації з корпоративних та суверенних індексів JPMorgan у твердій валюті, а також із його індексу боргу у валютах ринків, що розвиваються.

Індекси ринків JPMorgan, що розвиваються, є одними з найпопулярніших серед інвесторів у клас активів з фіксованим доходом і служать галузевим еталоном.

Росія становить 0,83% індексу облігацій JPMorgan Emerging Markets Bond, за яким відслідковуються активи на суму близько $415 млрд.

Росія навряд чи зможе повернутися в ці індекси найближчим часом, навіть у разі припинення вогню та зняття санкцій, пише видання з посиланням на співрозмовників, знайомих із питанням.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  НВ


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