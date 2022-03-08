S&P знизило кредитні рейтинги "Роснєфті", "Газпрому" та ще 50 російських компаній

Агентство S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній, серед яких "Газпром", "Роснєфть" і "Лукойл".

Про це йдеться в повідомленні агентства, передає НВ.

Як повідомляється, рейтинги російських компаній та корпорацій знижені до CCC-.

Таке рішення було ухвалено у зв’язку із вторгненням в Україну російських військ. Зокрема, рейтинги знизили компаніям "Алроса", "Северсталь", "Новатек", "Сібур", X5 Group, "Магніт", "Лукойл", "Газпром", "Роснефть", РЖД і МТС.

Параметр CCC присуджується близьким до дефолту компаніям, з невисоким шансом повернення коштів.

Зниження рейтингу компанії пов’язане зі зниженням рейтингів Росії до CCC.

Раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch Rating знизило довгостроковий рейтинг дефолту Росії в іноземній валюті до рівня "B" з "BBB".