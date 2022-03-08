Найбільший німецький партнер "Газпрому" списав мільярд євро через "Північний потік-2"

Німецька енергетична компанія Uniper, багаторічний партнер російського "Газпрому", оголосила про кардинальний перегляд свого бізнесу із Росією через війну проти України.

Зокрема компанія заявила про рішення списати фінансову участь у газопроводі "Північний потік-2" у розмірі майже 1 млрд євро та більше не укладати довгострокових контрактів на постачання російського природного газу, повідомляє Deutsche Welle.

Крім того, Uniper оголосив про намір негайно відновити процес продажу своєї російської дочірньої фірми ПАТ "Юніпро" – одного з лідерів російської електроенергетики із п'ятьма електростанціями.

Генеральний директор Uniper Клаус-Дітер Маубах, слова якого наведені у заяві компанії, наголошує, що війні в Україні "немає жодних виправдань".

"Дуже важливо, що федеральний уряд робить зараз все, що в людських силах, щоб зменшити залежність Німеччини від російського сировинного експорту", – наголосив Маубах.

За його словами, вклад Uniper у реалізацію цих планів полягатиме у відновленні проєкту будівництва терміналу з прийому зрідженого природного газу (LNG) у Вільгельмсхафені.

Водночас голова Uniper констатує, що усі чинні контракти з Росією та російськими компаніями й надалі виконуватимуться задля збереження стабільного енергопостачання Німеччини.

У повідомленні компанії уточнюється, що втрати Uniper від фінансової участі у проекті "Північний потік – 2" становитимуть 987 млн ​​євро. Також на компанії позначиться відмова від дочірньої фірми "Юніпро".

Процес продажу ПАТ "Юніпро", розпочатий наприкінці 2021 року і перерваний "через актуальну ситуацію", буде відновлено "якнайшвидше", зазначається в повідомленні Uniper. Їй належать 83,73% акцій російської дочірньої фірми, яка забезпечувала материнській компанії приблизно 160 млн. євро чистого прибутку.

Водночас компанія зазначає, що програма модернізації п'яти російських електростанцій сумарною потужністю понад 11 ГВт буде продовжено, проте Uniper відмовляється від нових інвестиційних проектів у Росії. До того ж, німецька компанія на невизначений термін призупиняє переказ грошей ПАТ "Юніпро", у штаті якої працює приблизно 4300 співробітників.

Нагадаємо, компанії Uniper зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі належать активи, поглиненої в 2003 році Ruhrgas AG – найстарішого у ФРН імпортера сибірського газу з часів СРСР. З 2020 року вона входить до складу фінського напівдержавного концерну Fortum.