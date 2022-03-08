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Країни Балтії планують достроково відключитися від російської електромережі

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Країни Балтії планують достроково відключитися від російської електромережі

Країни Балтії уклали угоду про відключення від російської мережі електропостачання та синхронізації з європейською мережею не в 2025 році, як було заплановано, а раніше.

Про це заявила парламентський секретар Мінекономіки Латвії Ілзе Індріксоне, передає Інтерфакс-Україна.

Як сказала Індріксоне на засіданні комісії Сейму з публічних витрат і ревізій, з Естонією та Литвою вдалося домовитися не тягнути з проектом синхронізації до 2025 року, коли було заплановано відключення країн Балтії від мережі електропостачання БРЕЛЛ, що сполучає Латвію, Литву та Естонію з Білоруссю та Росією.

"Міністр (економіки Яніс Вітенбергс) звернувся за підтримкою до Європи, щоб ці рішення можна було реалізувати швидше", – сказала Індріксоне.

Латвія, Литва та Естонія разом із Росією та Білоруссю досі працюють у пострадянській системі БРЕЛЛ. Приєднання до європейських мереж дозволить енергосистемам країн Балтії працювати у синхронному режимі з Польщею, Німеччиною та іншими країнами Європи.

Раніше повідомлялося, що процес синхронізації української енергетичної системи з європейською ENTSO-E знаходиться на завершальній стадії та має завершитись у найближчі кілька днів.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Інтерфакс-Україна


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