Кабмін розблокував централізовані закупівлі ліків

Кабінет міністрів прийняв постанову, необхідну для проведення централізованих закупівель лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, це дозволить розпочати відповідні процедури закупівель.

Вказаною постановою затверджено перелік лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, які закуповуватимуться ДП "Медичні закупівлі України", перелік лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, які закуповуватимуться спеціалізованими (міжнародними) організаціями.

В МОЗ додали, що з 2022 року затверджені постановою переліки не будуть обмежені у часі і не потребуватимуть щорічного затвердження.

"Надалі зміни до них будуть вноситися відповідно до результатів проведення державної оцінки медичних технологій. Це дасть змогу зробити державну політику у сфері забезпечення пацієнтів лікарськими засобами більш передбачуваною", – зазначається у повідомленні.