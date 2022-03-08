Мінагрополітики видаватиме ліцензії на агроекспорт протягом доби

Експортери української пшениці, меслина (суміші пшениці та жита), кукурудзи, соняшникової олії, а також курячого м'яса та яєць повинні будуть отримувати ліцензії для їх вивезення за кордон, запит на отримання ліцензій оброблятиметься не більше 24 годин.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

Так, ліцензування необхідне для:

пшениці і суміші пшениці та жита (меслин);

кукурудзи;

м’яса курей свійських;

яєць курей свійських;

олії соняшникової.

Для отримання ліцензії виробникам необхідно подати до Мінекономіки ([email protected] [email protected]) в електронному вигляді:

заявку на видачу безоплатної ліцензії за формою, затвердженою наказом Міністерства економіки України від 9 вересня 2009 року №991 "Про порядок ліцензування експорту товарів" (реєстрація в Міністерстві юстиції України від 6 жовтня 2009 року №937/16953);

лист-звернення щодо оформлення ліцензії (лист довільної форми, з проханням видати ліцензію);

будь-який наявний документ, що підтверджує поставку (контракт тощо).

Запит опрацьовуватимуть не довше, ніж протягом 24 годин.

Висновок фітосанітарних сертифікатів можна буде отримати в будь-якій установі, де проводять відповідну експертизу.

Нагадуємо, що на час воєнного стану Уряд заборонив експорт: вівса, проса, гречки, цукру, солі, жита, великої рогатої худоби, м’яса та субпродуктів із ВРХ.

Стосовно інших товарів експорт відбувається у правому режимі мирного часу.