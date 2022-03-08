Японія вперше направила бронежилети та обладнання для Збройних Сил України, – посол

Японія передала Збройним силам України бронежилети, шоломи, намети, зимовий одяг, медикаменти, генератори, камери та різноманітні знаряддя для використання у надзвичайних ситуаціях.

Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський у Facebook.

"Сьогодні відбулося підписання міжурядової угоди у формі обміну нотами між Україною і Японією стостовно надання Уряду України на безоплатній основі захисного знаряддя для потреб Збройних Сил, а саме – бронежилетів, шоломів, наметів, зимового одягу, медикаментів. генераторів, камер, різноманітного знаряддя для використання у надзвичайних ситуаціях. Подібний акт відбувся вперше в історії Японії. Хочу, щоб ви знали – Японією надається безпрецедентна підтримка Україні", – написав Корсунський.

Раніше повідомлялося, що Японія схвалила новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі, який включає блокування активів 32 осіб та компаній, а також заборону експорту нафтопереробного обладнання та технологій.