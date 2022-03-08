Влада Німеччини не вірить у погрози Росії припинити постачання газу через "Північний потік-1"

Уряд Німеччини не очікує припинення постачання природного газу з Росії трубопроводом "Північний потік-1".

Про це міністр економіки ФРН Роберт Хабек заявив у ефірі телеканалу RTL/n-tv, повідомляє Deutsche Welle.

"Я не думаю, що це станеться, оскільки Росія має розуміти, що стане ненадійним постачальником, якщо піде на це", – сказав Хабек.

Водночас він додав, що якщо навіть це станеться, то це означатиме, що Європа не повернеться до закупівлі російського газу і після закінчення війни в Україні.

Як повідомлялося, напередодні віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив, що уряд РФ вважає своїм правом запровадити ембарго на прокачування газу в Європу через газопровід "Північний потік-1", який сьогодні завантажений на максимальному рівні, але поки що таке рішення не прийнято. Він також попередив про рекордне зростання цін на нафту та нафтипродукти у разі відмови країн Заходу купувати цю сировину в Росії.