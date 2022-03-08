Євросоюз запровадить нові санкції проти російських олігархів та білоруських банків, – Reuters

Підготований Єврокомісією новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі через вторгнення в Україну буде спрямований на російських олігархів та політиків, а також три білоруські банки.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три поінформовані джерела.

За інформацією одного із співрозмовників агентства, проєкт рішення про запровадження санкцій вже затверджено, однак його ще мають обговорити посли ЄС на зустрічі 8 березня.

Джерела агентства стверджують, що проєкт рішення передбачає відключення трьох білоруських банків від системи SWIFT і запровадження персональних санкцій щодо кількох олігархів і російських законодавців.

ЄС також планує запровадити заборону на експорт в Росію військово-морського обладнання та програмного забезпечення, а також надати рекомендації щодо моніторингу ринку криптовалют, щоб уникнути їх використання для обходу санкцій ЄС.

За даними агентства, дипломати ЄС наразі схвалили санкції, запропоновані Єврокомісією проти Росії та Білорусі, без будь-яких змін.

Нагадаємо, ЄС уже відключив від SWIFT сім російських банків, але білоруських банків це рішення не торкнулося.

Раніше Євросоюз ухвалив три пакети санкцій, націлених на фінансову систему, галузі високих технологій та еліту Росії. Зокрема, низка російських банків була відключена від мережі SWIFT, а також заблоковані транзакції Центрального банку Росії. Крім того, були призупинені в ЄС російські державні ЗМІ – Russia Today та Sputnik. Водночас до санкційного списку ЄС було додано 26 росіян, зокрема високопосадовців, військових, бізнесменів та пропагандистів.