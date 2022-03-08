Мінцифри отримало більше 700 тисяч заяв на виплату 6,5 тисячі підтримки через "Дію"

Міністерство цифрової трансформації України отримало від українців понад 700 тис. заяв на виплату 6,5 тис. грн держпідтримки через додаток "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Зранку запустили послугу і вже прийняли більше 700 тис. заяв на "єПідтримку". Грошова допомога становить 6,5 тис. грн. Хто може її отримати? Наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп. Виплата спрямована, щоб підтримати населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни", – написав Федоров.

Подававатися можна через застосунок "Дія". Кошти можна витратити на будь-що.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що виплата 6,5 тис. грн для тих, хто втратив роботу через війну, почнеться цього тижня.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів регламентував виплату застрахованим особам одноразової матеріальної допомоги у зв'язку із втратою частини заробітної плати (доходу), роботи (економічна діяльність) внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, а також виділив на ці цілі 21,5 млн грн.