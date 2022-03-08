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Байден (125) нафта (4373) Росія (11588) США (4300)

США та Британія оголосили про відмову від російської нафти (оновлено)

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США та Британія оголосили про відмову від російської нафти (оновлено)

Президент США Джо Байден оголосив про рішення запровадити заборону на імпорту російської нафти.

Про це президент США Джо Байден заявив на брифінгу в Білому Домі.

"Ми забороняємо увесь імпорт (російської, – ред.) нафти. Це означає, що російська нафта не буде імпортуватися. Цей захід має потужну двопартійну підтримку", – сказав Байден.

Він зазначив, що це рішення було прийняте з урахуванням консультацій з союзниками США у Європі, які наразі не можуть вдатися до аналогічних кроків з огляду на залежність від російських енергоресурсів.

За інформацією агентства Bloomberg, заборона буде поширюватися на імпорт російської нафти, зрідженого природного газу і вугілля.

Байден додав, що з метою стримування цін на нафтопродукти США вивільнить частину запасів нафти з резервів. Він також застеріг бізнес від спроб отримати додаткові прибутки на тлі зростання світових цін на енергоносії.

Водночас уряд Великобританії також оголосив про намір відмовитися від російської нафти та нафтопродуктів, повідомляє ВВС.

Британська влада планує повністю замінити нафту з Росії до кінця 2022 року. Очікується, що Цей перехідний період дасть ринку, підприємствам і ланцюгам поставок більш ніж достатньо часу, щоб замінити російський імпорт, який забезпечує 8% попиту у Великобританії.

Росія є найбільшим у світі експортером нафти та нафтопродуктів, постачаючи на зовнішні ринки приблизно 7 мільйонів барелів на добу, що становить близько 7% глобальних поставок.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Bloomberg


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Щось ранувато Ви ...
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08.03.2022 19:00 Відповісти
Звідки у нього такі ідеї?
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08.03.2022 21:07 Відповісти
Свершилось. Игла вонзилась в сердце кощея! Убийца не будет получать ежедневные 800.000.восемьсот миллионов от продажи нефти в США! Эти деньги убийца тратил на войну. Нам будет дороговато в США заправлять машины. Но только этот шаг остановит убийцу. Слава США .Слава байдену.Слава Украине!
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08.03.2022 20:03 Відповісти
вот так тяжелые времена открывают сущность каждого: и это касается как отдельных людей, так и целых стран. становиться очевидным - где свои, а где враги, а где - просто гниль.
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08.03.2022 21:06 Відповісти
Всі качалки для потреб України.Ось тепер і подивимось,скільки газу та нафти в нас є.
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08.03.2022 21:53 Відповісти
Зараз уважно дивимось на ЄС, куди ми так прагнемо вступити.
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09.03.2022 02:45 Відповісти
 
 