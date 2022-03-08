Нацбанк дозволив купувати валюту в регіонах під загрозою окупації та спростив відкриття рахунків для військових

Національний банк України (НБУ) вніс зміни до переліку обмежень на валютному ринку, які були запроваджені у зв'язку із введенням воєнного стану.

Відповідна постанова правління НБУ №44 від 8 березня набирає чинності з сьогоднішнього дня, повідомляє пресслужба регулятора.

Так, з 8 березня 2022 року Національний банк:

надав можливість банкам відкривати рахунки військовослужбовцям та здійснювати їхню ідентифікацію та верифікацію на підставі військового квитка;

дозволив клієнтам на територіях, які перебувають під загрозою окупації державою-агресором, знімати готівкову національну та іноземну валюту з рахунків без обмежень за сумою, а також здійснювати купівлю готівкової іноземної валюти та банківських металів з фізичною поставкою за умови наявності коштів або банківських металів у філії/відділенні банку (рішення про здійснення таких операцій приймається керівником банку та може делегуватися керівникові філії/відділення банку);

уточнив, що видача банківських металів з рахунків клієнтів банків здійснюється без обмежень у межах їх залишку на рахунку та за їх наявності у касі філії або у відділенні;

визначив, що на території України заборона на проведення операцій з використанням рахунків резидентів Росії або Білорусі та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти РФ або РБ, не поширюється на соціальні виплати, виплати заробітної плати, оплату комунальних послуг, сплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

розширив можливість для резидентів та нерезидентів здійснювати перекази на рахунки благодійних фондів не тільки в гривнях, а й в іноземній валюті. Це стосується благодійних фондів, сферами благодійної діяльності яких є сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, підтримка Збройних Сил України, територіальна оборона України, соціальний захист, охорона здоров’я та інші нагальні питання захисту населення в умовах воєнного стану.

Водночас Нацбанк заборонив проведення розрахунків за документарними та резервними акредитивами/гарантіями/контргарантіями, відкритими (підтвердженими, наданими) з 24 лютого. Виняток зроблено для випадків, коли такі розрахунки здійснюються для оплати товарів критичного імпорту, розрахунків з МФО та ряду інших операцій клієнтів банків.

В НБУ уточнили, що ця заборона не стосується розрахунків за документарними та резервними акредитивами/гарантіями/контргарантіями, відкритими (підтвердженими, наданими) до 23 лютого 2022 року включно (уключаючи оплату витрат (комісій) банків-нерезидентів та інших іноземних фінансових установ, пов’язаних із проведенням таких операцій).

Національний банк також визначив, що у випадку надходження коштів із-за кордону в російських рублях або білоруських рублях за операціями з експорту та імпорту товарів банку дозволяється здійснити обмін цих коштів на міжнародному валютному ринку на іншу валюту (крім російських рублів/білоруських рублів) для її подальшого зарахування на рахунки клієнта.