Люксембург надасть Україні 250 мільйонів євро допомоги

Люксембург надає Україні 250 млн євро допомоги у зв’язку з війною, яку проти неї розв’язала Росія.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з прем'єр-міністром Люксембургу Ксав‘є Беттелем.

"Про велич країни свідчать її дії. Поговорив із прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Беттлем. Розповів про гуманітарну ситуацію. Подякував за 250 млн євро допомоги, лідерство у санкційній політиці, підтримку українських біженців. Обговорили наступні кроки України на шляху до ЄС", – написав Зеленський у Twitter.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує виділити Україні 38,5 млн євро каналами Міністерства розвитку та економічного співробітництва ФРН ​​на екстрені служби України, а також на розміщення внутрішніх переселенців.