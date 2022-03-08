Косметична компанія Estée Lauder закрила магазини та припинила продаж продукції в Росії

Американська косметична компанія Estée Lauder прийняла рішення призупинити будь-яку комерційну діяльність в Росії.

Як повідомляється на сайті компанії, це рішення передбачає закриття всіх магазинів, а також сайтів Estée Lauder і постачання продукції роздрібним продавцям в Росії.

Водночас компанія продовжить підтримку співробітників в Україні, включаючи виплату всіх компенсацій, підтримку регулярного зв’язку, а також допомогу при переїзді.

Крім того, Благодійний фонд компаній Estée Lauder (ELCCF) виділив $1 млн для надання допомоги Україні, компанія також обіцяє дарувати свою продукцію переселенцям з України та тим, хто потребує допомоги.

При цьому Estée Lauder також продовжить надавати компенсацію та підтримку співробітникам в Росії.