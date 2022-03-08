Єврокомісія представила план відмови від російського газу

Європейська комісія (ЄК) представила план скорочення залежності від російського газу через війну Росії проти України, який передбачає зменшення його імпорту на дві третини вже цього року.

У вівторок, 8 березня, ці пропозиції схвалила колегія єврокомісарів на своєму засіданні у Страсбургу, повідомляє Deutsche Welle.

"Ми повинні стати незалежними від російської нафти, вугілля та газу. Ми просто не можемо покладатися на постачальника, який відкрито погрожує нам", – заявила, представляючи проєкт документа голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що пропозиції Єврокомісії представники країн ЄС обговорять на неформальному саміті у Версалі 10-11 березня.

"Настав час позбутися нашої уразливості та швидко стати більш незалежними у виборі (джерел, – ред.) енергії. Зробімо ривок до відновлюваної енергетики зі швидкістю блискавки. Відновлювана енергетика є дешевим, чистим і потенційно безкінечним джерелом енергії, та, замість того, щоб фінансувати видобувну промисловість десь, вона створює робочі місця тут", – зазначив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс.

Пропозиції Єврокомісії передбачають відмову країн ЄС від російських газу, нафти та вугілля "суттєво раніше" ніж у 2030 році.

Зокрема, вже цього року пропонується зменшити імпорт енергоносіїв з Росії на дві третини.

Досягти цього Єврокомісія пропонує передусім за рахунок диверсифікації поставок газу. В ЄК вважають можливим імпортувати 50 мільярдів кубометрів скрапленого газу та 10 мільярдів трубопровідного газу цього року з альтернативних Росії джерел.

Крім того, швидка розбудова вітрової та сонячної енергетики дозволить зекономити ще 20 мільярдів кубометрів газу.

Інші заходи передбачають трансформацію промисловості, а також економію енергії для опалення, в тому числі шляхом заміни газового та мазутного опалення на електричні теплові насоси.

У ЄК нагадують що минулого року Євросоюз імпортував з Росії 155 мільярдів кубометрів газу.

Цей план у ЄК назвали REPowerEU. Деталі та конкретні проєкти розроблять після обговорення на саміті цього тижня.

Водночас Єврокомісія запропонувала низку заходів, які мають пом'якшити вплив високих цін на енергоносії на уразливих споживачів. Йдеться про регулювання цін і зміну податкового навантаження.

Крім того, в Брюсселі розглядають можливість зміни механізму формування цін на електроенергію, щоб скоротити вплив на них газу.

Також у Єврокомісії обіцяють представити законодавчу пропозицію, аби зобов'язати власників підземних сховищ газу заповнювати їх мінімум на 90% до 1 жовтня кожного року.

Як повідомлялося, напередодні віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив, що уряд РФ вважає своїм правом запровадити ембарго на прокачування газу в Європу через газопровід "Північний потік-1", який сьогодні завантажений на максимальному рівні, але поки що таке рішення не прийнято. Він також попередив про рекордне зростання цін на нафту та нафтипродукти у разі відмови країн Заходу купувати цю сировину в Росії.