На спецрахунки Нацбанку надійшло ще 400 мільйонів

Станом на 8 березня 2022 року на спецрахунки Національного банку для підтримки української армії та гуманітарної допомоги було перераховано близько 10,7 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, на спецрахунок, який НБУ відкрив для підтримки ЗСУ, загалом було перераховано майже 10,6 млрд грн в еквіваленті.

Зазначається, що кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти, зокрема зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу.

Зокрема понад 3 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Із загальних коштів Нацбанк вже перерахував на потреби військових понад 9,7 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн;

на потреби Національної поліції України – всього 1,65 млрд грн;

на потреби Міністерства оборони України – всього понад 6,72 млрд грн;

на потреби Державної прикордонної служби – всього 420 млн грн.

Наразі залишок коштів на спецрахунку становить майже 0,9 млрд грн.

Водночас на рахунок для гуманітарних потреб було перераховано понад 129,2 млн грн в еквіваленті. Майже 48 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Нагадаємо, що станом на 7 березня, на підтримку армії та гуманітарну допомогу було зібрано понад 10,3 млрд грн.