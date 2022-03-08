"Кернел" Веревського планує продовжувати виплату боргів
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Агропромислова група "Кернел", один із найбільших світових виробників соняшникової олії, має намір продовжувати обслуговувати свої поточні боргові зобов'язання, попри неможливість експортувати продукцію через морські порти внаслідок вторгнення РФ в Україну.
Відповідну інформацію агрохолдинг оприлюднив на Варшавській фондовій біржі, передає Інтерфакс-Україна.
"Група наразі очікує, що вона зможе виплачувати заплановані відсотки, які знижуються з терміном погашення у найближчому майбутньому, відповідно до умов всієї непогашеної фінансової заборгованості. Група триматиме під контролем свою позицію щодо ліквідності та своєчасно інформуватиме кредиторів", – йдеться у повідомленні.
У компанії підкреслили, що не має можливості експортувати з України сільськогосподарську продукцію, і засвідчив факт настання форс-мажорних умов для зупинення експорту до Міжнародної асоціації торгівлі зерном та кормами (GAFTA). Цей захід дозволить групі компаній мінімізувати ризик претензій від партнерів за невиконання раніше укладених контрактів.
Згідно з повідомленням, основними ризиками для своєї діяльності агрохолдинг назвав ризики пошкодження активів, втрату товарно-матеріальних запасів та зриви посівної кампанії цього сезону.
"Додатковим пріоритетом групи є збереження бізнесу та активів. На сьогоднішній день критично важливим об'єктам чи інфраструктурі групи не завдано значної шкоди", – зазначив агрохолдинг у повідомленні.
Також "Кернел" підкреслив, що повні збитки від вторгнення РФ в Україну для врожаю с/г культур у поточному сезоні та бізнесу агрохолдингу в цілому ще не відомі і значною мірою залежатимуть від тривалості та масштабів конфлікту з РФ.
Нагадаємо, "Кернел" – виробник та експортер соняшникової олії, що працює у виробництві, експорті та внутрішніх продажах соняшникової олії, рослинництві, експорті зернових культур, надання послуг із зберігання та перевалки зерна на елеваторах та в портових терміналах. За даними агрохолдингу, він займає перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%), а також є найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні.
Найбільшим співвласником "Кернела" через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський із часткою 39,28%.
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