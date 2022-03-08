Українці отримають виплати та субсидії, навіть якщо органи соцзахисту не працюють, – Лазебна

Уряд ухвалив механізм для своєчасного нарахування та виплати людям грошових допомог, пільг та субсидій в умовах, коли органи соціального захисту не працюють через активні бойові дії.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає пресслужба міністерства.

Вона зазначила, що нарахування та виплата грошових допомог, пільг та субсидій здійснюється органами соціального захисту районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських рад.

Але у зв’язку з проведенням активних бойових дій в окремих містах і районах органи соціального захисту не мають фізично можливості працювати, а отже провести нарахування і виплату грошових допомог, пільг та субсидій.

"У таких випадках на центральному рівні Міністерство соціальної політики України забезпечить фінансування грошових допомог, пільг та субсидій відповідно до наявних реєстрів отримувачів та процедур захищеного інформаційного обміну, які є основою Єдиної інформаційної системи соціальної сфери", – йдеться у повідомленні.

Міністерство спрямує кошти до АТ "Ощадбанк", а "Ощадбанк", в свою чергу, забезпечить їх перерахування безпосередньо людям.

Громадянам, які одержували виплати через банки, АТ "Ощадбанк" перерахує кошти на їхні банківські рахунки. Тим, хто отримував виплати через "Укрпошту", "Ощадбанк" здійснить грошовий переказ через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER.

Для того, щоб отримати грошовий переказ, достатньо звернутися з паспортом та довідкою з номером РНОКПП (індивідуальним податковим номером) до будь-якого відділення "Ощадбанку" на території України. Зробити це можна протягом 60 календарних днів з дати зарахування переказів.

"Завдяки тому, що ми розпочали впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, виявились підготовленими до таких форс-мажорів і можемо пропонувати рішення для захисту людей. Адже якраз одним з головних завдань побудови ЄІССС було – забезпечити централізоване нарахування допомог, пільг, субсидій та їхню виплату одразу на рахунки людей, щоб не ганяти кошти з центру на області, потім на райони, міста, і лише потім людям", –наголосила Лазебна.