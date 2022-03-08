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Зеленський змінив очільника Кіровоградської ОДА

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Зеленський змінив очільника Кіровоградської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив головою Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Райковича.

Відповідний указ № 116/2022 оприлюднили на сайті Офісу президента.

Зазначимо, що перед тим, з 2015 року, Райкович обіймав посаду міського голови Кропивницього.

Раніше, з травня 2021 року, Кіровоградську область очолювала Марія Чорна. Указ про її звільнення з посади також оприлюднили на сайті ОПУ.

Обидва документи були підписані 7 березня. 

Раніше президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових очільників Черкаської та Одеської областей. Ними стали генерал-майор Ігор Табурець та полковник ЗСУ Максим Марченко відповідно. 

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський призначив головою Київської міської військової адміністрації генерала Миколу Жирнова – державного експерта служби військової безпеки в РНБО. Водночас голова держави підкреслив, що Віталій Кличко залишається мером Києва, у нього буде своя сфера відповідальності. Кадрові зміни передбачаються тільки на період війни.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Офіс президента


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