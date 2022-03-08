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Кількість біженців із України перевищила 2 мільйони, – ООН

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Кількість біженців із України перевищила 2 мільйони, – ООН

Кількість людей, які покинули Україну унаслідок вторгнення Росії в Україну сягнула 2 млн.

Про це повідомив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді у Twitter.

"Сьогодні кількість біженців з України сягає двох мільйонів осіб. Два мільйони!", – написав він.

Як свідчать дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на 8 березня кількість біженців із України з 24 лютого становить 2 011 312 людей.

Зазначається, що найбільше станом на сьогодні українських біженців виїхало до Польщі – 1,2 млн. Водночас до Росії виїхало понад 99 тисяч людей.

Автор: Юлiя Недашківська
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