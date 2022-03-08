Японія забороняє експорт технологій та обладнання для переробки нафти до РФ та Білорусі
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Японія схвалила новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі, який включає блокування активів 32 осіб та компаній, а також заборону експорту нафтопереробного обладнання та технологій.
Про це повідомляє Nikkei Asia з посиланням на виступ речника уряду, передає Економічна правда.
Зазначається, що Японія продовжуватиме вводити санкції проти Росії та Білорусі через вторгнення в Україну і заморожує активи урядовців та інших організацій.
В уряді наголосили, що оскільки Росія посилює свої атаки на Україну з Білоруссю, яка "очевидно задіяна", Токіо заборонить експорт нафтопереробного обладнання до Росії та продукції подвійного призначення до Білорусі. Тобто, технологій, які можуть використовуватися в оборонній промисловості.
За даними японського уряду, 32 російські та білоруські особи, такі як урядовці та олігархи, а також 12 організацій, зокрема пов’язані з військовими компаніями, були додані до списку тих, кому заблокують активи в Японії.
Японія також запровадила обмеження проти Міноборони Білорусі та мінського військового виробника напівпровідників, заборонивши з 15 березня отримувати від них платежі японським експортерам.
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