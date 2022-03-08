"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси з Дніпра, Запоріжжя та Кривого Рога

На 8 березня АТ "Укрзалізниця" призначило кілька додаткових евакуаційних рейсів із Краматорська, Кривого Рога, Запоріжжя та Дніпра у західному напрямку.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, йдеться про такі рейси:

Краматорськ:

№261/262 Краматорськ – Львів вирушить о 09:00.

Кривий Ріг:

№915/916 Кривий Ріг – Хелм, 19 вагонів, 10:30;

№222/221 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 14:00;

№229/230 Кривий Ріг – Ужгород, 15 вагонів, 19:08;

№206/205 Кривий Ріг – Чоп, 10 вагонів, 20:00.

Запоріжжя:

№901/902 Запоріжжя – Хелм, 19 вагонів, 11:00;

№223/224 Запоріжжя – Львів, 17 вагонів, 12:20;

№227/228 Запоріжжя – Ковель, 19 вагонів, 14:00.

Дніпро: