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Уряд розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій, – Гетманцев

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Уряд розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій, – Гетманцев

Кабінет міністрів розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій на захід України на приватні підприємства, які виробляють товари першої необхідності.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Якщо ви є власником чи менеджером підприємства і бажаєте перевести повністю або частково виробничі потужності та своїх людей – звертайтесь за посиланням", – зазначив він.

За його словами, підприємствам будуть створені належні умови для роботи на новому місці та можливості працевлаштування людей.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Telegram


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12.03.2022 00:06 Відповісти
 
 