Уряд розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій, – Гетманцев

Кабінет міністрів розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій на захід України на приватні підприємства, які виробляють товари першої необхідності.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Якщо ви є власником чи менеджером підприємства і бажаєте перевести повністю або частково виробничі потужності та своїх людей – звертайтесь за посиланням", – зазначив він.

За його словами, підприємствам будуть створені належні умови для роботи на новому місці та можливості працевлаштування людей.