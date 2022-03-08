Уряд розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій, – Гетманцев
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Кабінет міністрів розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій на захід України на приватні підприємства, які виробляють товари першої необхідності.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
"Якщо ви є власником чи менеджером підприємства і бажаєте перевести повністю або частково виробничі потужності та своїх людей – звертайтесь за посиланням", – зазначив він.
За його словами, підприємствам будуть створені належні умови для роботи на новому місці та можливості працевлаштування людей.
Джерело: Telegram
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Valeriy Pakhomov
показати весь коментар12.03.2022 00:06 Відповісти Мені подобається 0
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