Росія стала найбільш підсанкційною державою світу

Росія обігнала Іран і Північну Корею та стала найбільш підсанкційною державою у світі через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Європейська правда.

За даними глобальної бази даних для відстеження санкцій Castellum.ai, починаючи з 22 лютого через скоординовані дії США, ЄС і їх союзників Росія стала об’єктом 2778 нових санкцій. Загальне число обмежень зросло до понад 5530.

Цей показник перевершив Іран, проти якого за десятиліття було введено 3616 санкцій, переважно через ядерну програму та підтримку тероризму.

Зазначається, що тиск на Росію посилюється майже з кожним днем. Упродовж вихідних American Express Co. і Netflix Inc. приєдналися до списку компаній, які виходять з Росії або припиняють свою діяльність. Деякі роблять це через зобов’язання щодо санкцій, але інші "вводять власні санкції" – по суті, вирішуючи піти, навіть якщо вони не зобов’язані це робити за законом.

"Це фінансова ядерна війна і найбільша санкційна подія в історії", – сказав ексчиновник міністерства фінансів в адміністраціях Обами та Трампа, співзасновник Castellum.ai Пітер П’ятецький.

За його словами, Росія менш ніж за два тижні перетворилася з частини світової економіки до найбільшої мети глобальних санкцій і фінансового ізгоя.

Як повідомлялося, країни Євросоюзу готують новий пакет санкцій щодо Росії, які можуть торкнутися портів і судів, а також технології, що використовуються у військовому секторі. Крім того, США та Європа розглядають відмову від імпорту російської нафти.