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Coinbase заблокувала понад 25 тисяч російських криптогаманців

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Coinbase заблокувала понад 25 тисяч російських криптогаманців

Американська криптобіржа Coinbase повністю підтримала санкції проти РФ через розв'язану війну з Україною.

Про це йдеться у заяві біржі.

"Останніми тижнями уряди по всьому світу ввели ряд санкцій проти окремих осіб і територій у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Санкції відіграють життєво важливу роль у підтримці національної безпеки та стримуванні протиправної агресії, і Coinbase повністю підтримує ці зусилля урядових органів", – наголосили у повідомленні. 

Зазначається, що Coinbase вже заблокувала понад 25 тис. гаманців, пов'язаних із російськими фізичними та юридичними особами, які на думку експертів біржі займалися незаконною діяльністю. Їх виявили під час власних розслідувань. 

У Coinbase уточнили, що більшість з цих адрес визначили ще до вторгнення РФ в Україну. Ці акаунти передали уряду для подальшої підтримки застосування санкцій.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Coinbase


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