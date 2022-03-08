Нацбанк скасував проведення оцінки стійкості банків у 2022 році

Для мінімізації негативного впливу російської військової агресії на банківську систему України Нацбанк зокрема скасував здійснення у 2022 році щорічної оцінки стійкості банків.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Уточнено положення стосовно незастосування до банків та відповідальних осіб банківських груп заходів впливу за порушення економічних нормативів, лімітів відкритої валютної позиції, строків подання та опублікування звітності, якщо такі порушення виникли після початку військової агресії", – йдеться у повідомленні.

Також Нацбанк призупинив на час дії воєнного стану строки подання (розгляду) інформації та документів, визначені нормативно-правовими актами Національного банку, та уточнив порядок надання регулятору інформації про дотримання економічних нормативів та іншої інформації.

Крім того, відтерміновано запровадження низки вимог нормативно-правових актів Національного банку.

Відповідні положення затверджені постановою Правління Національного банку України від 7 березня 2022 року № 40 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", і набрали чинності того ж дня.