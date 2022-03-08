Влада Росії погрожує припинити постачання газу в Європу газогоном "Північний потік-1"

Уряд РФ вважає своїм правом запровадити ембарго на прокачування газу в Європу через газопровід "Північний потік-1", який сьогодні завантажений на максимальному рівні, але поки що таке рішення не прийнято.

Про це заявив віце-прем'єр РФ Олександр Новак, повідомляє російський Інтерфакс.

За його словами, РФ забезпечує 40% споживання газу у Європі, наразі "Газпром" збільшив транзит газу через українську газотранспортну систему до передбачених контрактом 109 млн кубометрів на добу, а також постачає газ через "Північний потік-1", "Ямал-Європа", "Турецький потік" та "Блакитний потік" (насправді, "Газпром" практично не використовує трубопровід "Ямал-Європа" для транзиту газу в ЄС з кінця осені минулого року – ред.)

"При цьому ми розуміємо, що у зв'язку з необґрунтованими звинуваченнями на адресу Росії щодо енергетичної кризи в Європі та запровадження заборони щодо "Північного потоку-2", у нас є повне право прийняти "дзеркальне" рішення та накласти ембарго на прокачування газу через газопровід "Північний потік-1", який сьогодні завантажений на максимальному рівні 100%", – наголосив Новак.

"Але поки що ми цього рішення не приймаємо. Від цього ніхто не виграє. Хоча європейські політики своїми заявами та звинуваченнями на адресу Росії нас до цього підштовхують", – додав віце-прем'єр РФ.

Він також пригрозив різким зростанням цін на нафту у випадку запровадження обмежень на постачання цієї російської сировини.

За словами Новака, Росія є найбільшим постачальником нафти до Європи. Європа споживає близько 500 млн тонн нафти, з них близько 150 млн тонн (або 30%) постачається з Росії. Крім того, РФ постачає Європі 80 млн тонн нафтопродуктів.

"Нашу занепокоєність викликає обговорення та заяви щодо можливості накласти ембарго та відмовитися від російської нафти та нафтопродуктів. Ми спостерігаємо також величезний тиск сьогодні на наших партнерів, трейдерів, транспортні компанії, банки та фінансові установи", – сказав російський чиновник.

Відмова від російської нафти, за його словами, призведе до "катастрофічних наслідків для світового ринку".

"Сплеск цін буде непередбачуваним – понад $300 за барель, якщо не більше. При цьому замістити обсяг російської нафти на Європейському ринку швидко неможливо, знадобиться не один рік, при цьому це буде значно дорожче для європейських споживачів… Європейські політики тоді повинні чесно попередити своїх громадян і споживачів, що на них чекає, і що ціни на заправках, на електрику, на опалення злетять", – сказав Новак.

Як повідомлялося, Єврокомісія вже сьогодні представить план, який дозволить країнам ЄС позбавитися залежності від російських енергоносіїв в контексті війни Путіна проти України, анонсувала напередодні президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Крім того, США продовжують обговорювати можливу відмову від імпорту нафти з РФ.

Раніше повідомлялося, що російські компанії мають труднощі з продажем своєї нафти і нафтопродуктів з морських портів – судновласники побоюються перевозити російську нафту, що викликає зростання ставок на фрахт, а банки не відкривають акредитиви.