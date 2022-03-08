Adidas призупинив продаж своєї продукції в Росії

Німецька Adidas AG призупинила продаж своєї продукції в Росії, проте про закриття магазинів наразі на йдеться.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці в мереж LinkedIn.

"Ми вирішили призупинити роботу наших магазинів і нашого e-com сайту в Росії до подальшого повідомлення. Ми продовжуємо платити нашим працівникам", – йдеться у повідомленні компанії.

Раніше Adidas AG оголосила про призупинення співпраці з російським футбольним союзом через вторгнення РФ в Україну. Німецький бренд був офіційним технічним партнером РФС та надавав екіпірування для всіх збірних команд з 2008 року. Торік компанія та РФС продовжили технічне спонсорство до 2026 року.

На тлі вторгнення РФ в Україну Adidas виділила 1 мільйона євро благодійним організаціям, які займаються проблемами біженців і дітей, а також пожертвувала одяг для Global Aid Network для розповсюдження в Україні та сусідніх країнах, таких як Польща, Молдова та Угорщина.